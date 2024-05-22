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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:10

Литва решила расторгнуть несколько двусторонних соглашений с Россией

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Литва планирует расторгнуть те двусторонние соглашения с Россией и Белоруссией, которые могли бы быть заменены многосторонними соглашениями. Правительство Литвы 22 мая примет решение о денонсации четырех договоров, остальные предложения пока согласуются, сообщает BNS.

Так, предлагается расторгнуть соглашения Литвы с правительствами России и Белоруссии о поощрении и защите инвестиций, а также о торгово-экономических отношениях.

Минюст подготовил предложение о денонсации соглашения с Россией о правовой помощи и правоотношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, Минфин - об избежании двойного налогообложения доходов и капитала и налоговых правонарушениях.

После начала военных действий России на Украине "МИД обратился ко всем учреждениям с просьбой оценить масштабы и необходимость международно-правового сотрудничества с Россией", рассказал BNS министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Предлагается оценить, не может ли действие конкретного двустороннего соглашения быть заменено многосторонним соглашением или международно-правовым актом.

По мнению Ландсбергиса, несмотря на то, что двусторонние соглашения будут денонсированы, многосторонние соглашения, которые могут их заменить, позволят сохранить формальные инструменты общения с Россией и Белоруссией, хотя никакого сотрудничества со стороны этих государств фактически не ожидается.

"Должно быть политическое понимание того, что мы не рассчитываем на сотрудничество с Россией, потому что его уже давно нет", - заявил министр.

МИД Литва Габриэлюс Ландсбергис Минфин Минюст Белоруссия
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