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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:17

Литва расторгает соглашение с РФ о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Литовское правительство в среду одобрило предложение о расторжении еще одного международного соглашения с Россией - о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

Как напомнили в Минюсте, соглашение было подписано в 1992 году и ратифицировано постановлением Верховного совета. Целью соглашения было обеспечение равной защиты личных и имущественных прав граждан обеих стран и юридических лиц, действующих на их территориях, а также развитие правового сотрудничества в сфере оказания юридической помощи.

По мнению министра юстиции республики Эвелины Добровольской, после изменения геополитической ситуации происходят грубые нарушения принципов международного права, в том числе гуманитарного, поэтому Литва должна прекратить сотрудничество в области международных отношений "со страной-агрессором".

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По утверждению министерства, на протяжении более двух лет правовое сотрудничество по этому соглашению "де-факто не осуществлялось и запросы о правовой помощи, полученные Литвой от России, не были реализованы", за исключением случаев, когда это было связано исключительно и непосредственно с интересами литовских граждан.

Отмечается, что Латвия и Эстония уже приняли политические решения относительно прекращения действия подобных международных соглашений с Россией.

Сейм должен денонсировать этот договор.

На прошлой неделе правительство Литвы одобрило предложение расторгнуть соглашения с Россией и Белоруссией о поощрении и защите инвестиций, а также о торгово-экономических отношениях.

Литва РФ
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