Amazon планирует инвестировать 15,7 млрд евро в расширение дата-центров в Испании

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Amazon.com Inc. намерена инвестировать 15,7 млрд евро в расширение облачной инфраструктуры в Испании, говорится в сообщении компании.

Amazon Web Services (AWS), облачное подразделение Amazon, планирует развивать дата-центры в испанском Арагоне при поддержке властей региона.

В общей сложности вклад инвестиций AWS в ВВП Испании до 2033 года включительно составит 21,6 млрд евро, ожидают в Amazon. Предполагается, что расширение облачной инфраструктуры, приведет к созданию порядка 17,5 тыс. рабочих мест.

Новые инвестиции существенно расширяют план, анонсированный компанией в 2021 году. Тогда AWS объявила, что инвестирует 2,5 млрд евро в испанские датацентры.

Акции Amazon.com теряют в цене 0,1% в начале торгов в среду. С начала текущего года их стоимость выросла на 20,5%.