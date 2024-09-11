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Amazon инвестирует в Великобритании в 2024-2028 годах 8 млрд фунтов

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Американская Amazon.com Inc. планирует инвестировать в Великобритании 8 млрд фунтов стерлингов ($10,5 млрд) в ближайшие пять лет.

Подразделение компании Amazon Web Services (AWS) вложит эти средства в "облачную" инфраструктуру и развитие в сфере искусственного интеллекта.

Министр финансов Великобритании Рейчел Ривз заявила, что это позволит создать в стране около 14 тысяч рабочих мест, говорится в сообщении на сайте правительства.

"Я не питаю никаких иллюзий относительно масштаба проблем, с которыми сталкивается наша экономика, и буду честна с британцами, что изменения не произойдут в одночасье, - заявила она. - Два квартала экономического роста не компенсируют четырнадцать лет застоя при предыдущем правительстве. Однако эти инвестиции в размере 8 млрд фунтов знаменуют начало экономического возрождения и показывают, что Британия - это место для ведения бизнеса".

AWS ожидает, что ее инвестиции увеличат британский ВВП на 14 млрд фунтов в 2024-2028 гг.

С начала 2024 года капитализация Amazon увеличилась на 18,2% до $1,88 трлн, тогда как индекс Nasdaq Composite прибавил 13,4%.

Amazon Amazon Web Services AWS Рейчел Ривз Великобритания
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