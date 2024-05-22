LVMH расширит партнерство с Alibaba в сфере облачных сервисов и ИИ

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Крупнейший мировой производитель товаров класса люкс LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA расширяет партнерство с Alibaba Group Holding, планируя активнее использовать возможности китайского интернет-гиганта в сфере облачных сервисов и искусственного интеллекта, а также увеличить присутствие в Китае.

"Укрепление нашего партнерства поможет нам еще больше ускорить рост нашего многоканального бизнеса, продолжать пользоваться возможностями облачных и ИИ-технологий, а также ведущим мировым опытом Alibaba в сфере электронной коммерции", - говорится в сообщении LVMH.

Стратегическое партнерство двух компаний началось в 2019 году. В настоящее время порядка 30 брендов LVMH представлены в сегменте Luxury Pavilion платформы электронной коммерции Tmall, принадлежащей Alibaba, в том числе, это ювелирные дома Chaumet и Tiffany.

В соответствии с заключенным двумя компаниями соглашением, LVMH получит доступ к более широкому кругу технологий Alibaba Cloud для дальнейшей оптимизации бизнеса и управления цепочками поставок.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, подконтрольная французскому миллиардеру Бернару Арно, является крупнейшим в мире производителем предметов роскоши (70 брендов), включая аксессуары (Louis Vuitton и Fendi), коньяк, шампанское (Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Cliquot и Krug), часы (TAG Heuer, Hublot, Zenith), ювелирные изделия (Bulgari, Chaumet, Fred, а также совместное предприятие с De Beers), одежду (Givenchy, Loewe, Marc Jacobs и т.д.), парфюмерию и косметику (Christian Dior, Guerlain, Givenchy, Kenzo, сеть магазинов Sephora).

Акции LVMH теряют в цене 1,8% в Париже в среду, стоимость ADR Alibaba опустилась на 0,9% в ходе предварительных торгов.