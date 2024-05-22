В Копенгагене загорелось здание фармацевтической компании Novo Nordisk
Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В Копенгагене в среду произошел пожар в здании, которое принадлежит датской фармацевтической компании Novo Nordisk, сообщают европейские СМИ.
На месте работают около 100 пожарных. Люди из охваченного пламенем здания эвакуированы.
На кадрах с места происшествия видно поднимающиеся густые столбы дыма.
По данным некоторых СМИ, горящее здание не использовалось для производства фармпродукции: в нем располагались офисы.
Отмечается, что на прошлой неделе пожар произошел на другом объекте этой же компании, расположенном в городе Калуннборг.