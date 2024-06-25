Датская Novo Nordisk инвестирует $4,1 млрд в строительство завода в США

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Датская Novo Nordisk инвестирует $4,1 млрд в строительство завода в американском Клейтоне (штат Северная Каролина), говорится в пресс-релизе фармкомпании.

Это одна из крупнейших инвестиций в производство за всю историю Novo Nordisk.

Новое предприятие будет выпускать инъекционные препараты от ожирения и других тяжелых хронических заболеваний. Оно позволит создать 1 тыс. рабочих мест, а его площадь составит около 1,4 млн кв. футов (130 тыс. кв. м) – примерно столько же, сколько у трех существующих объектов компании в Северной Каролине, вместе взятых.

Завершение строительства запланировано на 2027-2029 годы.

За весь 2024 год Novo Nordisk планирует выделить $6,8 млрд для инвестиций в производственные мощности против $3,9 млрд годом ранее.