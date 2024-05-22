Швеция намерена выделить Украине военной помощи в 2024-2026 годах еще на $7 млрд

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Шведское правительство меньшинства и поддерживающая его партия "Шведские демократы" договорилось о том, чтобы направить Украине военной помощи в 2024 - 2026 годах еще на $7,01 млрд, сообщают в среду западные СМИ.

"Правительство и "Шведские демократы" с целью укрепить шведскую поддержку Украины и усилить ее в долгосрочной перспективе договорились о рамочном соглашении для оказания военной помощи на период 2024-2026 годах", - цитируют СМИ заявление правительства.

Средства равномерно распределят на последующие три года. Соглашение предусматривает безвозмездную передачу военного оборудования, финансовые вливания и денежную поддержку программ для закупки снаряжения для Киева.

По данным СМИ, тем самым общая сумма, которую Швеция планирует выделить для поддержки Украины в военной и прочих областях, на данный момент составляет свыше $9,3 млрд.