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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

США выделяют $2 млрд на военную помощь Украине и закупки оружия за границей

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду заявил, что Вашингтон направит $2 млрд для военной помощи Украине, в том числе для укрепления ее военной промышленности и для приобретения Киевом оружия у других стран, кроме как у США.

"Сегодня я объявляю о выделении Украине дополнительных $2 млрд - в форме финансовой помощи иностранному государству на военные нужды", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, ее трансляцию вел Госдеп.

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По его словам, эти средства составят фонд для решения трех задач: незамедлительных поставок оружия Киеву, инвестирования в украинскую военную промышленность, в том числе с целью производства для других государств, и для закупок Украиной оружия в третьих странах.

В свою очередь агентство Associated Press (AP) уточняет, что основную часть средств - $1,6 млрд - выделят из $61 млрд средств, предусмотренных принятым США в минувшем апреле пакетом законопроектов о дополнительной финансовой помощи Украине, Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.

При этом, поясняет AP, основная часть таких средств поступает американским оружейным компаниям для производства вооружений и другого оборудования и для последующей их отгрузки стране-получателю помощи.

США Энтони Блинкен Украина
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