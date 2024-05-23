Что случилось этой ночью: 23 мая, четверг

Путин поддержал выдвижение на второй срок двух губернаторов, ответ посла на призывы использовать оружие США для ударов по России, вручение театральной премии в Москве

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Владимир Путин поддержал решение губернаторов Липецкой и Курганской областей пойти на второй срок. Игорь Артамонов и Вадим Шумков возглавили Липецкую и Курскую области в октябре 2018 года.

- Призывы разрешить Киеву использовать оружие из США для ударов по России могут привести к столкновению НАТО с РФ, заявил посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов. Госсекретарь Энтони Блинкен в свою очередь отметил, что США пока не отменили ограничения на использование американского оружия для ударов по РФ, но Киев должен сам решать, как применять оружие, которым он располагает.

- Добыча нефти в России в апреле была немного выше плана в рамках ОПЕК+, страна готова компенсировать недовыполнение плана по добыче, сообщило Минэнерго РФ.

- Премьер Грузии назвал реакцию Запада на закон об иноагентах лишь поводом для требований к Тбилиси открыть "второй фронт" против России.

- В Москве назвали лауреатов премии Художественного театра. Награды получили фигурист Роман Костомаров, балерина Ева Сергеенкова, актер Рузиль Минекаев, актриса Ксения Трейстер, дирижер-постановщик Фёдор Безносиков, писательница Александра Шалашова.

- Футболисты итальянской "Аталанты" со счетом 3:0 разгромили немецкую команду "Байер" в финальном матче Лиги Европы УЕФА.