Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:41

Что случилось этой ночью: 23 мая, четверг

Путин поддержал выдвижение на второй срок двух губернаторов, ответ посла на призывы использовать оружие США для ударов по России, вручение театральной премии в Москве

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Владимир Путин поддержал решение губернаторов Липецкой и Курганской областей пойти на второй срок. Игорь Артамонов и Вадим Шумков возглавили Липецкую и Курскую области в октябре 2018 года.

- Призывы разрешить Киеву использовать оружие из США для ударов по России могут привести к столкновению НАТО с РФ, заявил посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов. Госсекретарь Энтони Блинкен в свою очередь отметил, что США пока не отменили ограничения на использование американского оружия для ударов по РФ, но Киев должен сам решать, как применять оружие, которым он располагает.

- Добыча нефти в России в апреле была немного выше плана в рамках ОПЕК+, страна готова компенсировать недовыполнение плана по добыче, сообщило Минэнерго РФ.

- Премьер Грузии назвал реакцию Запада на закон об иноагентах лишь поводом для требований к Тбилиси открыть "второй фронт" против России.

- В Москве назвали лауреатов премии Художественного театра. Награды получили фигурист Роман Костомаров, балерина Ева Сергеенкова, актер Рузиль Минекаев, актриса Ксения Трейстер, дирижер-постановщик Фёдор Безносиков, писательница Александра Шалашова.

- Футболисты итальянской "Аталанты" со счетом 3:0 разгромили немецкую команду "Байер" в финальном матче Лиги Европы УЕФА.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Фондовые индексы США снизились после публикации протокола заседания ФРС

Фондовые индексы США снизились после публикации протокола заседания ФРС
Военная операция на Украине

Посол Антонов ответил на призывы разрешить Украине бить оружием из США по энергообъектам РФ

Посол Антонов ответил на призывы разрешить Украине бить оружием из США по энергообъектам РФ

Салливан критикует решение Израиля не переводить ПНА доходы от сбора налогов

Что произошло за день: среда, 22 мая

Выборы в Великобритании пройдут 4 июля

Выборы в Великобритании пройдут 4 июля

Володин передал руководству Ирана послание от президента РФ

Швеция намерена выделить Украине военной помощи в 2024-2026 годах еще на $7 млрд

Пашинян заподозрил участие двух стран ОДКБ в подготовке войны в Карабахе 2020 г.

Пашинян заподозрил участие двух стран ОДКБ в подготовке войны в Карабахе 2020 г.

Cборы за оформление шенгенских виз увеличат из-за инфляции

Cборы за оформление шенгенских виз увеличат из-за инфляции

Власти КНР выпустили чат-бот, обученный на идеях Си Цзиньпина

Власти КНР выпустили чат-бот, обученный на идеях Си Цзиньпина
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });