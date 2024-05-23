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Испания в 2023 году обновила рекорд по числу иностранных туристов

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Число посетивших Испанию в 2023 году иностранных туристов выросло на 13 млн и превысило 85 млн, обновив исторический максимум, пишет Financial Times со ссылкой на данные Всемирной туристской организации.

Количество туристов примерно вдвое превышает население страны. По этому показателю Испания уступает лишь Франции, где в прошлом году число туристов выросло на 7 млн и составило 100 млн.

Испания вышла на второе место в мире по числу иностранных туристов в 2017 году, опередив США.

На туризм приходится 12-13% испанского ВВП.

Испания США Франция Всемирная туристская организация
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