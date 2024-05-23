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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

США перебросили в Европу три стратегических бомбардировщика B-52

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты временно разместили на базе Фэрфорд в Великобритании три стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress, сообщило Командование ВВС США в Европе.

Самолеты, способные нести ядерное оружие, были переброшены в Европу с авиабазы Майнот (штат Северная Дакота) для "рутинного развертывания бомбардировочной оперативной группы", говорится в сообщении.

Указывается, что в ходе пребывания в Европе, бомбардировщики ВВС США будут взаимодействовать с союзниками по НАТО для отработки возможностей по обеспечению безопасности в зоне ответственности Европейского командования США.

"США регулярно демонстрируют свою приверженность союзникам и партнерам по НАТО посредством миссий оперативных бомбардировочных групп. Посредством этих миссий ВВС США в Европе показывают возможности динамичного применения сил на европейских и африканских театрах военных действий, обеспечивая стратегическую предсказуемость и уверенность для союзников и партнеров, одновременно способствуя сдерживанию, обеспечивая большую оперативную непредсказуемость для потенциальных противников", - отметили американские военные.

США Европа Великобритания
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