Стратегические бомбардировщики ВВС США совершили полет над Балтикой

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Пара американских стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress выполнила полет над Балтийским морем, следует из данных Федерации американских ученых.

По их информации, полет двух самолетов, вылетевших из Англии, выполнялся накануне вдоль шведского побережья.

Как ранее сообщало Командование ВВС США в Европе, Соединенные Штаты временно разместили на базе Фэрфорд в Великобритании три стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress.

Самолеты, способные нести ядерное оружие, были переброшены в Европу с авиабазы Майнот (штат Северная Дакота) для выполнения "рутинного развертывания бомбардировочной оперативной группы", говорилось в сообщении.

Указывается, что в ходе пребывания в Европе, бомбардировщики ВВС США будут взаимодействовать с союзниками по НАТО для отработки возможностей по обеспечению безопасности в зоне ответственности Европейского командования США.