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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:26

Стратегические бомбардировщики ВВС США совершили полет над Балтикой

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Пара американских стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress выполнила полет над Балтийским морем, следует из данных Федерации американских ученых.

По их информации, полет двух самолетов, вылетевших из Англии, выполнялся накануне вдоль шведского побережья.

В миреСША перебросили в Европу три стратегических бомбардировщика B-52Читать подробнее

Как ранее сообщало Командование ВВС США в Европе, Соединенные Штаты временно разместили на базе Фэрфорд в Великобритании три стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress.

Самолеты, способные нести ядерное оружие, были переброшены в Европу с авиабазы Майнот (штат Северная Дакота) для выполнения "рутинного развертывания бомбардировочной оперативной группы", говорилось в сообщении.

Указывается, что в ходе пребывания в Европе, бомбардировщики ВВС США будут взаимодействовать с союзниками по НАТО для отработки возможностей по обеспечению безопасности в зоне ответственности Европейского командования США.

Балтийское море США B-52H Stratofortress
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