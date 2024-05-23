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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

ЕК оштрафовала Mondelez на 337,5 млн евро за помехи трансграничной торговле

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Еврокомиссия оштрафовала американскую Mondelez International Inc. на 337,5 млн евро за нарушение правил конкуренции. В ЕК считают, что компания препятствовала трансграничной торговле своей продукцией в Евросоюзе, говорится в пресс-релизе регулятора.

Mondelez принадлежат такие бренды, как Oreo, Cadbury, Milka, Toblerone и другие.

"Мы обнаружили, что компания незаконно ограничивала ритейлеров в возможности закупки своих продуктов в тех странах ЕС, где цены на них ниже. Это позволяло ей удерживать более высокие цены, нанося ущерб потребителям, которые в конечном итоге стали больше платить за шоколад, печенье и кофе", - отмечается в сообщении ЕК.

Mondelez заявила в четверг, что договорилась об урегулировании претензий европейского регулятора. Компания зарезервировала средства на возможные выплаты в рамках этого дела еще в прошлом году, говорится в ее сообщении.

Mondelez Евросоюз Еврокомиссия США
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