Представители спецслужб СНГ проведут совещание в Бишкеке

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) государств - участников Содружества независимых государств пройдёт в Бишкеке в пятницу, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"24 мая в Бишкеке (Киргизская Республика) состоится 54-е заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников Содружества Независимых Государств (...). На заседании основное внимание предполагается уделить выработке единых подходов к оценке угроз безопасности стран Содружества и повышению эффективности взаимодействия спецслужб по их нейтрализации", - заявили в ЦОС.

В ходе встречи спецслужбы определят совместные меры "по выявлению и пресечению деятельности лиц, получивших боевую подготовку и опыт за рубежом с целью дестабилизации обстановки и насильственного изменения конституционного строя в государствах - участниках СНГ".

"Участники мероприятия наметят пути совершенствования обмена информацией в сфере борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом, в том числе в рамках Международного банка данных по противодействию терроризму, функционирующего на базе Национального антитеррористического комитета", - сообщили в ЦОС.

Антитеррористическим центром Содружества (АТЦ СНГ) на рассмотрение членов Совета будет представлен отчет об итогах выполнения в 2023 году программ сотрудничества государств - участников СНГ по борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2023 - 2025 годы.

"Кроме того, во время мероприятия пройдут заседания рабочих органов СОРБ по различным направлениям деятельности", - добавили в ФСБ.

Российскую делегацию возглавит директор ФСБ Александр Бортников.

Как отмечается на сайте ФСБ, "на заседаниях СОРБ договорённости направлены на обеспечение безопасности стран Содружества и защиту их интересов, в первую очередь в сфере борьбы с международным терроризмом, и реализуются на практике через специально созданные рабочие органы".