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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Япония расширила санкции против российских компаний и физлиц

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Правительство Японии внесло в санкционные списки девять российских компаний, а также одно физическое лицо, сообщил японский МИД.

Японская сторона мотивировала санкции связями компаний с якобы имеющими место "закупками оружия у Северной Кореи, поскольку это представляет собой нарушение соответствующих резолюций СБ ООН (...) и может привести к дальнейшему ухудшению ситуации на Украине".

В санкционные списки внесены, в частности, ООО "Трансморфлот", ОАО "Государственная авиакомпания "224 Летный отряд" и ее генеральный директор Владимир Михейчик, ФКУ "Войсковая Часть 25969" (командование военно-транспортной авиации), Исследовательский комплекс "Владимировка", полигон Ашулук.

Санкции вступают в силу 24 мая.

Кроме того, Южная Корея ввела ограничения для двух российских судов на заходы в свои порты. Речь идет о судах MAIA-1 и MARIA, которые "подозреваются в транспортировке контейнеров с военными грузами в Северную Корею и Россию и обратно".

Теперь для захода в южнокорейские порты им необходимы специальные разрешения портовых властей.

Россия и КНДР решительно опровергают наличие у них связей по торговле оружием друг с другом.

Южная Корея СБ ООН Япония
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