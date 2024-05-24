ВВП Германии в I квартале ожидаемо вырос на 0,2%

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - ВВП Германии в первом квартале 2024 года вырос на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно окончательным данным Федерального статистического агентства страны.

Результат совпал с предварительно объявленной оценкой.

Аналитики также не ожидали пересмотра показателя, сообщает Trading Economics.

Капвложения бизнеса в первом квартале увеличились на 1,2%, в том числе в строительной сфере – на 2,7%. В машиностроении они снизились на 0,2%.

Потребительские и госрасходы сократились на 0,4%.

Экспорт повысился на 1,1%, импорт – на 0,6%.

ВВП ФРГ с поправкой на число рабочих дней в январе-марте уменьшился на 0,2% относительно аналогичного периода 2023 года. Таким образом, германская экономика снизилась в годовом выражении по итогам второго квартала подряд, что соответствует техническому определению рецессии.

Центробанк Германии ранее на этой неделе заявил, что ожидает роста экономики страны в апреле-июне.

"Экономика, вероятно, снова немного увеличится во втором квартале", - говорится в сообщении Бундесбанка, опубликованном в среду.

Предварительная информация за текущий квартал будет представлена 30 июля.