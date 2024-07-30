ВВП Германии во II квартале неожиданно снизился на 0,1%

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - ВВП Германии во втором квартале 2024 года уменьшился на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в отчете Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis), представившего предварительные данные.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал повышение ВВП на 0,1%.

В первом квартале экономика ФРГ увеличилась на 0,2%.

Снижение ВВП Германии в годовом выражении с поправкой на число рабочих дней в апреле-июне также составило 0,1%. Аналитики ожидали, что объем ВВП не изменится относительно второго квартала прошлого года.

Согласно пересмотренным данным, в первом квартале экономика Германии сократилась на 0,1% в годовом выражении, а не на 0,2%, как сообщалось ранее.

Окончательные данные о динамике ВВП Германии за второй квартал будут опубликованы Destatis 27 августа.