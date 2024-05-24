Несколько венчурных фондов обязались вложить средства в X.Ai Илона Маска

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Американский стартап X.Ai Илона Маска, занимающийся разработкой искусственного интеллекта (ИИ), получит финансирование от венчурных фондов Lightspeed Venture Partners, Andreessen Horowitz, Sequoia Capital и Tribe Capital. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Фонды обязались принять участие в новом инвестраунде, в рамках которого Маск хочет привлечь около $6 млрд.

По словам одного из инвесторов, миллиардеру не хватает до этой цели нескольких миллионов долларов. Общая оценка X.Ai в рамках раунда должна составить $18 млрд, с учетом привлеченных инвестиций (post-money) – $24 млрд.

При этом инвесторы, которые уже поддерживали X (бывшая Twitter), SpaceX и другие компании Маска, получили право первого отказа (first refusal) на приобретение 25% акций X.Ai. В частности, к этим инвесторам относятся Sequoia и Andreessen.

Привлеченные средства должны помочь стартапу в разработке новых версий чат-бота Grok, созданного по мотивам серии романов "Автостопом по галактике" и одноименного фильма.

Компания отмечала, что он готов не только отвечать на любые вопросы, но и предлагать, что спросить. Grok обучается на публикациях пользователей X, что обеспечивает более актуальную выдачу по сравнению с другими чат-ботами.

Возможность укрепить позиции благодаря связи с другими компаниями Маска – ключевая идея, которую он пытается донести до инвесторов, пишет газета. Эти компании могут предоставить технологии, данные и стать одними из первых клиентов X.Ai.

Один из инвесторов назвал этот аргумент убедительным, но отметил, что стартап пока уступает конкурентам. "Чтобы догнать их, нужно потратить миллиарды долларов на [чипы Nvidia] H100 и инфраструктуру", - заявил он.

Другой участник инвестраунда обеспокоен тем, что инвесторы, высказывавшие сомнения в отношении других проектов Маска, не допускаются к участию в нем. "Команда X.Ai действительно хороша, так что за нашу инвестицию я не беспокоюсь, но меня беспокоит их подход, - сказал инвестор. - Он не инклюзивный, нехарактерный для Кремниевой долины".

В январе FT сообщала, что X.Ai ведет переговоры о привлечении $6 млрд, а Morgan Stanley выступает в качестве их координатора. Среди потенциальных инвесторов упоминались суверенные фонды, семейные офисы и розничные инвесторы с Ближнего Востока и из Гонконга.

Тогда Маск написал в X, что стартап не привлекает капитал и ни с кем на эту тему не общается.

X.Ai была учреждена в июле 2023 года и называет своей задачей разработку ИИ для ускорения научных открытий человека в тесном сотрудничестве с X, возглавляемой Маском Tesla и другими компаниями с целью развития "нашего коллективного понимания Вселенной".