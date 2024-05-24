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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 23 мая

Маск опроверг сообщения о планах SpaceX провести размещение акций

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - SpaceX не нуждается в дополнительном капитале, заявил в соцсети Илон Маск, опровергнув появившиеся сообщения о том, что его компания планирует размещение акций. В действительности SpaceX планирует обратный выкуп акций, написал Маск.

23 мая Bloomberg сообщил, что аэрокосмическая компания Маска обсуждает возможность размещения акций, исходя из оценки ее стоимости в $200 млрд. По данным источников агентства, размещение бумаг сотрудниками и инвесторами SpaceX может произойти в июне. Один из источников отметил, что акции компании могут быть проданы по цене в $108-110 за бумагу.

Маск заявил, что SpaceX примерно раз в полгода дает сотрудникам и инвесторам возможность продать акции.

SpaceX Илон Маск США
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