США объявили о предоставлении нового пакета военной помощи Украине на $275 млн

Фото: Celal Gunes/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Пентагон в пятницу сообщил о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму в $275 млн, в который, в частности, войдут боеприпасы для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и артиллерийские снаряды.

"Сегодня Министерство обороны объявило о новом значительном пакете помощи для удовлетворения важнейших потребностей Украины в сфере безопасности и обороны", - говорится в заявлении Минобороны США.

"Этот пакет оценивается в $275 млн", - отмечается в пресс-релизе министерства.

Помимо боеприпасов для РСЗО HIMARS новый пакет включает среди прочего артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм, 60-миллиметровые минометные снаряды, ракеты для противотанкового ракетного комплекса TOW, переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin и ручные противотанковые гранатометы AT-4, высокоточное оружие для авиации и противотанковые мины.

В заявлении отмечается, что это 58 транш вооружений, которые Украина начнет получать от США с августа 2021 года.

Кроме вооружений, Киев получит шлемы, бронежилеты, защитную экипировку, предназначенную на случай химической, биологической или радиологической опасности, а также комплекты запчастей и расходные материалы.

В сообщении американского госсекретаря Энтони Блинкена, опубликованном на сайте Госдепа, подчеркивается, что помощь из предыдущих пакетов уже поступила, и США постараются доставить оружие и боеприпасы из нового пакета "как можно скорее".