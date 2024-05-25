Генсек НАТО заявил о готовности задействовать пятую статью в случае кибератаки

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс может применить пятую статью о коллективной обороне в случае кибератаки на одну из стран блока.

"Если они (кибератаки - ИФ) будут масштабными, тогда мы можем задействовать пятую статью и ответить в киберпространстве, а также в других областях, чтобы защитить союзников по НАТО", - сказал Столтенберг в интервью британскому журналу The Economist.

При этом издание отмечает, что таким образом Столтенберг "хотел предупредить Россию".

Пятая статья Североатлантического договора предусматривает, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов альянса.