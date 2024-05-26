Более 670 человек могли погибнуть в результате оползня в Папуа - Новой Гвинее

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Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В Папуа - Новой Гвинее более 670 человек могли погибнуть в результате мощного оползня, затопившего ранее на этой неделе свыше 150 домов в этом островном государстве, сообщает Associated Press со ссылкой на Международную организацию по миграции ООН.

"По оценкам, на данный момент под землей находятся более 670 человек", - заявил агентству руководитель миссии организации в Папуа - Новой Гвинее со ссылкой на данные местных властей Серхан Актопрак.

Оползень сошел 24 мая, и изначально власти полагали, что он затопил порядка 60 домов, однако теперь они пришли к выводу, что речь идет более чем о 150 домовладениях и госучреждениях и предприятиях. К воскресенью обнаружены останки только шести погибших. Глубина завалов составляет от шести до восьми метров.

Сотрудники службы экстренной помощи в Папуа - Новой Гвинее в воскресенье перевозят людей в безопасные районы. В настоящее время власти решают, стоит ли им запрашивать помощь международного сообщения в связи с этой природной катастрофой.