Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:00

Более 670 человек могли погибнуть в результате оползня в Папуа - Новой Гвинее

Более 670 человек могли погибнуть в результате оползня в Папуа - Новой Гвинее
Фото: AP/ТАСС

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В Папуа - Новой Гвинее более 670 человек могли погибнуть в результате мощного оползня, затопившего ранее на этой неделе свыше 150 домов в этом островном государстве, сообщает Associated Press со ссылкой на Международную организацию по миграции ООН.

"По оценкам, на данный момент под землей находятся более 670 человек", - заявил агентству руководитель миссии организации в Папуа - Новой Гвинее со ссылкой на данные местных властей Серхан Актопрак.

Оползень сошел 24 мая, и изначально власти полагали, что он затопил порядка 60 домов, однако теперь они пришли к выводу, что речь идет более чем о 150 домовладениях и госучреждениях и предприятиях. К воскресенью обнаружены останки только шести погибших. Глубина завалов составляет от шести до восьми метров.

Сотрудники службы экстренной помощи в Папуа - Новой Гвинее в воскресенье перевозят людей в безопасные районы. В настоящее время власти решают, стоит ли им запрашивать помощь международного сообщения в связи с этой природной катастрофой.

ООН Папуа - Новая Гвинея
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Президент Грузии на параде в Тбилиси призвала сохранить курс на евроинтеграцию

Володин считает, что президентство Зеленского на Украине стало нелегитимным

Что случилось этой ночью: воскресенье, 26 мая

Сунак пообещал ввести воинскую повинность для молодежи после победы на выборах

Сунак пообещал ввести воинскую повинность для молодежи после победы на выборах
Обострение палестино-израильского конфликта

В ХАМАС не намерены возвращаться к переговорам с Израилем

В ХАМАС не намерены возвращаться к переговорам с Израилем

Италия против отмены запретов на использование Киевом оружия НАТО для ударов по РФ

Путин и Лукашенко во время визита главы РФ в Минск общались 14 часов

Путин и Лукашенко во время визита главы РФ в Минск общались 14 часов
Обострение палестино-израильского конфликта

Боррель напомнил Израилю, что решения суда ООН обязательны к исполнению

Пашинян объяснил экстренную посадку вертолета плохими погодными условиями

СМИ сообщили об экстренной посадке вертолета с Пашиняном на стадионе в Ванадзоре

СМИ сообщили об экстренной посадке вертолета с Пашиняном на стадионе в Ванадзоре
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });