Что произошло за день: воскресенье, 26 мая

Паводок в Армении, рекомендация комитета Госдумы по нижнему порогу прогрессивной шкалы НДФЛ

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Нижний порог при установке прогрессивной шкалы НДФЛ может составить не менее двукратного размера среднемесячной номинальной заработной платы по РФ, следует из рекомендаций комитета Госдумы по бюджету. Согласно данным Росстата, в целом по экономике РФ в январе она составила 75 034 руб., в феврале - 78 432 руб.

- В двух областях Армении ливни вызвали паводки, разлились реки Дебед, Агстев и Ташир. В Лорийской области погибли два человека, еще двое пропали без вести. МЧС РФ предложило стране помощь.

- Оппозиция на митинге в Ереване предложила кандидатуру архиепископа Баграта Галстаняна на пост премьера. Вечером Галстанян сообщил, что направляется на правительственную дачу для встречи с главой кабмина Армении Николом Пашиняном.

- Несколько ракет запустили из сектора Газа по центральной части Израиля, жертв и пострадавших нет.

- В Папуа - Новой Гвинее более 670 человек могли погибнуть в результате оползня.

- Сухогруз врезался в пролет железнодорожного моста в Ростове-на-Дону. Пострадавших нет, сухогруз отбуксировали, мост функционирует в обычном режиме.

- Андрей Рублев победил японца Таро Дэниэла в первом круге Открытого чемпионата Франции.