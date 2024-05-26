Более 10 пассажиров рейса Qatar Airways пострадали из-за сильной турбулентности

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - По меньшей мере, 12 пассажиров рейса авиакомпании Qatar Airways, направлявшегося из Дохи в Дублин, получили травмы при прохождении самолета через зону турбулентности, сообщает Associated Press.

Рейс, который осуществлял авиаперевозчик Qatar Airways, приземлился по графику в Дублине. Там его встретили экстренные службы и полиция, поскольку шесть пассажиров и шесть членов экипажа получили травмы, когда самолет попал в зону турбулентности во время полета над Турцией. Им оказали медицинскую помощь.

Ранее на этой неделе аналогичная ситуация произошла с рейсом компании Singapore Airlines, который летел из Лондона. Десятки человек получили травмы, один человек скончался от сердечного приступа.