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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Пассажир рейса Лондон - Сингапур погиб во время сильной турбулентности

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Сильная турбулентность привела к тому, что один человек погиб, еще несколько пострадали на борту самолета Singapore Airlines, сообщили в авиакомпании.

"Мы можем подтвердить, что есть пострадавшие и один погибший на борту", - говорится в сообщении Singapore Airlines, размещенном во вторник в соцсети Х. Авиакомпания не уточняет число пострадавших, однако европейские СМИ отмечают, что, по их данным, травмы получили более 30 человек.

Авиакомпания выразила соболезнования родственникам погибшего.

Отмечается, что рейс осуществлялся по маршруту Лондон-Сингапур. Самолет Boeing 777-300ER попал в сильную турбулентность, после чего сменил маршрут и направился в Бангкок, где осуществил экстренную посадку.

По данным европейских СМИ, на борту находилось 211 пассажиров и 18 членов экипажа.

Singapore Airlines Boeing 777 Бангкок Сингапур
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