Путин возложил венок к Монументу независимости в парке "Новый Узбекистан"

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин после прилета в Ташкент отправился в парк "Новый Узбекистан", где возложил венок к Монументу независимости.

После этого вместе со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым Путин ознакомился с размещенной на площадке парка краткой презентацией осуществляемых в Узбекистане проектов подготовки к Азиатским играм и "Новый Ташкент". Президенту РФ также рассказали об архитектурных особенностях Монумента независимости.

Затем, после совместного фотографирования, главы государств отправились на неформальное общение, сообщил журналистам по окончании мероприятия пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Парк "Новый Узбекистан" (площадь - 104 га) - крупнейший парк культуры и отдыха в Узбекистане, возведенный по инициативе президента республики. Открыт по случаю празднования 30-летия независимости Узбекистана 31 августа 2021 года.

Парк предназначен для проведения государственных праздников и культурно-просветительских мероприятий.

Президент Республики Узбекистан ежегодно в день Независимости участвует в церемонии возложения цветов к подножию Монумента независимости, а с 2022 года к монументу в парке "Новый Узбекистан" возлагают цветы и высокопоставленные гости.