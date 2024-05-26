Песков заявил, что РФ открыта к сотрудничеству по газу с Узбекистаном

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Россия открыта к сотрудничеству в сфере поставок газа с Узбекистаном, возможностей много, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это сотрудничество по линии трех стран: Узбекистан, Казахстан и Россия. Здесь возможности очень широкие. Россия открыта к этому. Это взаимовыгодное сотрудничество", - сказал он в интервью Первому каналу.

Отметив, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев лично встречал российского коллегу Владимира Путина в аэропорту Ташкента, Песков добавил, что узбекистанский лидер "подчеркнуто по-доброму относится к нашему президенту, у них очень добрые личные отношения".