Шведская EQT привлекла в свой азиатский фонд $1,6 млрд вместо ожидавшихся $750 млн

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Шведская инвестиционная компания EQT привлекла в свой фонд, ориентированный на выкуп средних по капитализации азиатских компаний, $1,6 млрд средств инвесторов при начальной цели в $750 млн.

Фонд под названием BPEA EQT Mid-Market Growth Partnership будет работать в ИТ-секторе, здравоохранении и секторе услуг преимущественно в Индии, Юго-Восточной Азии, Японии и Австралии.

Всего с начала года EQT привлекла в различные свои фонды $29 млрд.