EQT продаст производителя кремов Karo Healthcare фонду KKR

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Шведская инвестиционная компания EQT достигла соглашения о продаже европейского производителя безрецептурных препаратов Karo Healthcare фонду KKR.

Сумма сделки не разглашается. Она может составить около 2,65 млрд евро с учетом долга, писала ранее Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Закрытие сделки ожидается в ближайшие месяцы.

Karo Healthcare, штаб-квартира которой расположена в Стокгольме, владеет рядом популярных брендов, включая увлажняющий крем E45 и лечебный крем для ног Lamisil, используемый спортсменами. Также она производит различные БАДы и витаминно-минеральные комплексы.

EQT купила Karo Healthcare в 2022 году за 1,4 млрд евро.