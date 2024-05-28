США и Япония осуждают запуск КНДР спутника

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В США и Японии расценили запуск КНДР ракеты-носителя со спутником как нарушение резолюций Совета Безопасности ООН.

"США осуждают запуск, произведенный КНДР 27 мая, который включал технологии, непосредственно связанные с программой баллистических ракет КНДР, и был осуществлен в нарушение многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН", - цитирует "Ренхап" заявление представителя Госдепартамента Мэттью Миллера.

"Мы продолжим сотрудничать с международным сообществом, чтобы направить КНДР решительный сигнал о том, что ее действия только усилят ее изоляцию, поскольку это подрывает стабильность и процветание на Корейском полуострове", - отметил Миллер.

Госдеп призвал все страны осудить незаконные программы КНДР по созданию оружия массового уничтожения и баллистических ракет и заставить Пхеньян вступить в серьезный диалог.

Индо-Тихоокеанское командование США также выступило с критикой действий КНДР. Там подчеркнули, что осуществленный ей запуск "повышает напряженность и рискует дестабилизировать ситуацию с безопасностью в регионе и за его пределами",

"Мы оцениваем ситуацию в тесной координации с нашими союзниками и партнерами", - сказано в заявлении командования.

В свою очередь генеральный секретарь кабинета министров Японии Есимаса Хаяси заявил, что действия Северной Кореи, включая "неоднократные запуски ракет, угрожают миру и безопасности нашей страны, региона и международного сообщества".

"Такой запуск нарушает соответствующие резолюции Совета Безопасности и является серьезной проблемой, которая касается безопасности японского народа", - сказал Хаяси.

Он сообщил, что Япония выразила решительный протест Пхеньяну через посольство в Пекине и решительно осуждает действия КНДР.

Хаяси добавил: "Правительство будет тесно сотрудничать с США, Южной Кореей и международным сообществом, включая Совет Безопасности. Мы продолжим делать все возможное для сбора информации, анализа и мониторинга ситуации, чтобы защитить жизни и имущество людей".

Ранее сообщалось, что Северная Корея запустила ракету со спутником в сторону Желтого моря. Позже ракета пропала с радаров, ее обломки были обнаружены в море.

В Пхеньяне пояснили, что ракета-носитель взорвалась в воздухе, вероятнее всего, из-за неисправности двигателя.

В ноябре прошлого года ракета-носитель КНДР "Чхоллима-1" вывела на орбиту спутник "Маллиген-1". Ракету запустили с полигона Тончхан-ни. За запуском наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын. Тогда Пхеньян заявил, что планирует в "скором времени" запустить еще несколько подобных спутников.

До этого, в мае и августе 2023 года, КНДР предприняла две неудачные попытки вывести на орбиту разведывательный спутник.