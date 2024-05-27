Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:29

КНДР заявила о неудачной попытке запуска спутника

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Попытка Северной Кореи вывести спутник на орбиту не удалась из-за взрыва ракеты-носителя, передает в понедельник Associated Press со ссылкой на официальные СМИ КНДР.

В Пхеньяне пояснили, что ракета-носитель взорвалась в воздухе, вероятнее всего, из-за неисправности двигателя.

Ранее южнокорейские и японские СМИ сообщали, что Северная Корея запустила ракету в сторону Желтого моря. Позже ракета пропала с радаров, ее обломки были обнаружены в море.

Associated Press отмечало, что в Японии посоветовали жителям острова Окинава укрыться в убежищах, однако вскоре предупреждение было отменено.

В ночь на понедельник сообщалось, что Северная Корея уведомила Японию о намерении запустить ракету-носитель со спутником в ближайшие дни.

В ноябре прошлого года ракета-носитель КНДР "Чхоллима-1" вывела на орбиту спутник "Маллиген-1". Ракету запустили с полигона Тончхан-ни. За запуском наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын. В Пхеньяне сообщили, что планируют в "скором времени" запустить еще несколько подобных спутников.

До этого Пхеньян предпринял две неудачные попытки вывести на орбиту разведывательный спутник - в мае и августе 2023 года.

КНДР Ким Чен Ын Северная Корея
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

КНДР запустила ракету в сторону Желтого моря

ЕС ввел ограничения на экспорт в РФ оборудования для перехвата переговоров

ЕС ввел ограничения на экспорт в РФ оборудования для перехвата переговоров

Россия и Узбекистан обсудили перспективы производства в стране автомобилей Lada

Россия и Узбекистан обсудили перспективы производства в стране автомобилей Lada

Brent подорожала до $82,6 за баррель

В Абхазии не видят никаких перспектив для возвращения в состав Грузии

В Абхазии не видят никаких перспектив для возвращения в состав Грузии

После пандемии COVID-19 выросло число заболевших рассеянным склерозом

В Ереване задержаны 197 участников акции протеста против политики Пашиняна

Что случилось этой ночью: понедельник, 27 мая

Блинкен предупредил Грузию, что ближайшие месяцы станут решающими в вопросе членства в ЕС

Блинкен предупредил Грузию, что ближайшие месяцы станут решающими в вопросе членства в ЕС
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });