КНДР заявила о неудачной попытке запуска спутника

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Попытка Северной Кореи вывести спутник на орбиту не удалась из-за взрыва ракеты-носителя, передает в понедельник Associated Press со ссылкой на официальные СМИ КНДР.

В Пхеньяне пояснили, что ракета-носитель взорвалась в воздухе, вероятнее всего, из-за неисправности двигателя.

Ранее южнокорейские и японские СМИ сообщали, что Северная Корея запустила ракету в сторону Желтого моря. Позже ракета пропала с радаров, ее обломки были обнаружены в море.

Associated Press отмечало, что в Японии посоветовали жителям острова Окинава укрыться в убежищах, однако вскоре предупреждение было отменено.

В ночь на понедельник сообщалось, что Северная Корея уведомила Японию о намерении запустить ракету-носитель со спутником в ближайшие дни.

В ноябре прошлого года ракета-носитель КНДР "Чхоллима-1" вывела на орбиту спутник "Маллиген-1". Ракету запустили с полигона Тончхан-ни. За запуском наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын. В Пхеньяне сообщили, что планируют в "скором времени" запустить еще несколько подобных спутников.

До этого Пхеньян предпринял две неудачные попытки вывести на орбиту разведывательный спутник - в мае и августе 2023 года.