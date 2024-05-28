Блинкен во вторник отправится в Молдавию и Чехию

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь Энтони Блинкен 28-31 мая посетит Молдавию и Чехию, сообщил Госдепартамент США.

Ранее ведомство информировало, что в Кишиневе Блинкен встретится с президентом Молдавии Майей Санду и другими высокопоставленными должностными лицами, которым "подтвердит поддержку Соединенными Штатами прогресса Молдавии в деле вступления в ЕС и обеспечения энергетической безопасности".

В Праге госсекретарь встретится с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским. Главы внешнеполитических ведомств "обсудят дальнейшую поддержку Украины, совместную модернизацию обороны и углубление энергетических связей".

Кроме того, в Праге Блинкен примет участие в неофициальной встрече глав МИД стран НАТО, на которой будут обсуждаться "приоритеты предстоящего саммита НАТО в Вашингтоне".