Санду поблагодарила США за помощь в укреплении энергобезопасности Молдавии

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Майя Санду приветствовала визит в Кишинев госсекретаря США Энтони Блинкена и назвала его приезд "мощным сигналом поддержки республики и ее европейского пути - пути демократии, свободы, мира и процветания".

На совместной пресс-конференции с Блинкеном она подчеркнула, что при помощи США Молдавии удалось укрепить энергетическую безопасность.

"Нам удалось уйти от полной зависимости от российских энергоресурсов. Мы теперь покупаем газ на свободном рынке по выгодным ценам, строим линии электропередач, которые свяжут нас с европейской энергетической системой. Одна линия строится за счет средств агентства USAID", - напомнила президент Молдавии.

Она выразила благодарность США за выделенные средства на компенсацию расходов населения за энергоресурсы: "Благодаря выделенным США $80 млн нам удалось компенсировать гражданам часть расходов, чтобы помочь уязвимым слоям населения".

При этом президент выразила надежду, что Вашингтон окажет республике помощь в борьбе с гибридными угрозами из-за рубежа.

"Несмотря на очень сложную ситуацию в регионе, нам удалось сохранить мир и стабильность в стране. Нам это удалось вопреки беглым олигархам и коррупционерам, которые желают нам плохого и пытаются дестабилизировать ситуацию. Мы надеемся, что при помощи партнеров, нам и впредь удастся сохранить эту стабильность", - заявила Санду.

"Мы видели год назад, что произошло в Гагаузской автономии, где им удалось даже взять под контроль (местную власть). Мы противостоим этим угрозам, но ситуация остается сложной, в том числе в контексте предстоящих выборов президента", - сказала Санду.