Пекин призвал Вашингтон уважать суверенитет Китая, обвинив в провокациях в море

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В ходе второго раунда китайско-американских консультаций по морским вопросам директор департамента МИД КНР по пограничным и морским делам Хун Лян заявил, что Пекин требует от США уважения суверенитета Китая, выражает обеспокоенность в связи с нарушениями в водах вокруг страны.

"Китай выражает серьезную обеспокоенность в связи с нарушениями и провокациями США в водах вокруг Китая и призывает США на деле уважать территориальный суверенитет Китая, его морские права и интересы", - приводит МИД КНР слова Хун Ляна.

Он также призвал Соединенные Штаты "не вмешиваться в морские споры между Китаем и соседними странами и не создавать группировки для контроля над Китаем с моря, а также не подрывать региональный мир и стабильность".

Дипломат отметил, что принцип "одного Китая" должен являться политической основой китайско-американских отношений, а также важной основой для диалога по морским вопросам.

"Независимость Тайваня" - это самая большая угроза миру и стабильности в Тайваньском проливе. Американская сторона должна немедленно прекратить поддержку и попустительство силам, выступающим за "независимость Тайваня", и выполнить свое обязательство не поддерживать идею независимости Тайваня", - подчеркнул он.

При этом госдепартамент США в сообщении о консультациях отметил, что координатор ведомства по Китаю Марк Ламберт подчеркнул обеспокоенность Вашингтона "опасными и дестабилизирующими действиями КНР, препятствующими осуществлению другими государствами свободы судоходства в открытом море".

Соединенные Штаты "подтвердили важность поддержания мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива".

Ламберт также заявил о "глубокой обеспокоенности в связи с военными учениями Народно-освободительной армии в Тайваньском проливе и вокруг Тайваня, проведенными недавно".