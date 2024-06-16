Си Цзиньпин считает, что Вашингтон пытается спровоцировать конфликт на Тайване

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин заявил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что Вашингтон пытается спровоцировать нападение материкового Китая на Тайвань, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

"По словам людей, знакомых с ситуацией, Си Цзиньпин заявил Урсуле фон дер Ляйен, что Вашингтон пытается подтолкнуть Пекин к нападению на Тайвань", - говорится в публикации.

Такое заявление китайский руководитель сделал главе Еврокомиссии еще в апреле 2023 года и добавил, что Китай "не клюнет на приманку", поскольку конфликт может разрушить все достижения Китая за последние годы, пишет газета.

В качестве подтверждения издание приводит слова бывшего посла КНР в США Цуй Тянькая, который на одной из азиатских конференций сообщил, что Китай "не попадет в ловушку, которую кто-то, возможно, готовит для нас".

По словам одного источника Financial Times, Си Цзиньпин также сообщил о намерениях США чиновникам страны.