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Campbell Soup оптимизирует производственные операции и сократит 415 рабочих мест

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Американский производитель продуктов питания Campbell Soup Co. закроет предприятие в штате Орегон, выпускающее супы, бульоны и напитки на основе растительного сырья, в рамках общего плана сокращения расходов и оптимизации цепочек поставок.

Завод, который Campbell Soup приобрела вместе с покупкой Pacific Foods в 2017 году, будет сокращать операции постепенно и полностью прекратит работу к июлю 2026 года, говорится в пресс-релизе компании.

Кроме того, Campbell Soup перенесет часть производственных операций с завода в штате Индиана на другие предприятия с июля 2024 года.

В общей сложности закрытие завода в Орегоне и сокращение операций в Индиане приведет к потере 415 рабочих мест.

Компания планирует направить порядка $230 млн до конца 2026 финансового года на развитие более современных производственных мощностей. Новые проекты, как ожидается, позволят создать примерно 210 новых рабочих мест.

Акции Campbell Soup теряют в цене 2,2% в ходе торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость выросла на 2,6%.

США Campbell Soup
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