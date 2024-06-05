Campbell Soup сократил квартальную чистую прибыль на 16,9%

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Американский производитель продуктов питания Campbell Soup Co. в третьем квартале 2024 финансового года (завершился 28 апреля) снизил чистую прибыль на 16,9%, но скорректированный показатель и выручка оказались лучше ожиданий экспертов.

Чистая прибыль компании за отчетный квартал составила $133 млн, или 44 центов в расчете на акцию, по сравнению со $160 млн, или 53 центами на акцию, за сопоставимый период годом ранее.

Скорректированная прибыль выросла на 10% и составила 75 центов на акцию, что превзошло средний прогноз опрошенных FactSet аналитиков в 70 центов.

Квартальная выручка увеличилась на 6% - до $2,369 млрд. Консенсус-прогноз предполагал $2,34 млрд.

Campbell Soup с учетом закрытия сделки по покупке производителя соусов Sovos Brands обновила прогноз на весь 2024 фингод, по которому скорректированная прибыль на акцию составит $3,07-3,1 (рост на 2-3%), а не $3,09-3,15 (рост на 3-5%), как ожидалось ранее. Выручка, как теперь прогнозируется, может вырасти на 3-4%, в то время как предыдущий прогноз предусматривал диапазон от снижения на 0,5% до подъема на 1,5% по сравнению с прошлогодним показателем в $9,357 млрд.

Котировки акций компании растут на 0,6% в ходе предварительных торгов в среду.

Campbell Soup была основана в 1869 году. Сейчас компания производит широкий ряд продуктов питания, от супов и соусов для макарон до выпечки и фруктовых напитков.