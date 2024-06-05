Поиск
СюжетПМЭФ-2024

Campbell Soup сократил квартальную чистую прибыль на 16,9%

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Американский производитель продуктов питания Campbell Soup Co. в третьем квартале 2024 финансового года (завершился 28 апреля) снизил чистую прибыль на 16,9%, но скорректированный показатель и выручка оказались лучше ожиданий экспертов.

Чистая прибыль компании за отчетный квартал составила $133 млн, или 44 центов в расчете на акцию, по сравнению со $160 млн, или 53 центами на акцию, за сопоставимый период годом ранее.

Скорректированная прибыль выросла на 10% и составила 75 центов на акцию, что превзошло средний прогноз опрошенных FactSet аналитиков в 70 центов.

Квартальная выручка увеличилась на 6% - до $2,369 млрд. Консенсус-прогноз предполагал $2,34 млрд.

Campbell Soup с учетом закрытия сделки по покупке производителя соусов Sovos Brands обновила прогноз на весь 2024 фингод, по которому скорректированная прибыль на акцию составит $3,07-3,1 (рост на 2-3%), а не $3,09-3,15 (рост на 3-5%), как ожидалось ранее. Выручка, как теперь прогнозируется, может вырасти на 3-4%, в то время как предыдущий прогноз предусматривал диапазон от снижения на 0,5% до подъема на 1,5% по сравнению с прошлогодним показателем в $9,357 млрд.

Котировки акций компании растут на 0,6% в ходе предварительных торгов в среду.

Campbell Soup была основана в 1869 году. Сейчас компания производит широкий ряд продуктов питания, от супов и соусов для макарон до выпечки и фруктовых напитков.

Sovos Brands Campbell Soup США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
ПМЭФ-2024

Средняя цена ночи в отелях 5* Петербурга во время ПМЭФ составила 157 тыс. рублей

ПМЭФ-2024

На ПМЭФ представили модель Lada Iskra, в запуск которой вложено 23 млрд руб.

На ПМЭФ представили модель Lada Iskra, в запуск которой вложено 23 млрд руб.

Сбербанк повышает ставки по ипотеке и потребкредитам из-за роста доходности ОФЗ

OFAC приняло к рассмотрению обращение СПБ банка по разблокировке активов клиентов

Минфин с 7 июня уменьшит объем дневной покупки валюты/золота в 1,5 раза

Минфин с 7 июня уменьшит объем дневной покупки валюты/золота в 1,5 раза
ПМЭФ-2024

Сбербанк ожидает всплеска спроса на ипотеку в июне

ФНБ в мае сократился на 47 млрд рублей, до 12,704 трлн рублей

Тинькофф банк сменит название на Т-банк

Тинькофф банк сменит название на Т-банк
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });