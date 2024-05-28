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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:40

В ЕС осудили попытку запуска спутника Северной Кореей

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - ЕС решительно осуждает попытку запуска 27 мая спутника КНДР с использованием баллистических военных технологий, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Этот запуск представляет собой явное и грубое нарушение соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. Игнорирование КНДР своих международных обязательств продолжает угрожать региональному и международному миру и безопасности", - сказано в коммюнике ЕВС, опубликованном во вторник в Брюсселе.

Евросоюз призвал КНДР "прекратить все действия, усиливающие напряженность, и вместо этого принять предложения основных сторон о диалоге".

Как сообщали официальные СМИ КНДР, попытка Северной Кореи вывести спутник на орбиту не удалась из-за взрыва ракеты-носителя. В Пхеньяне пояснили, что ракета-носитель взорвалась в воздухе, вероятнее всего, из-за неисправности двигателя.

Ранее южнокорейские и японские СМИ передавали, что Северная Корея запустила ракету в сторону Желтого моря. Позже ракета пропала с радаров, ее обломки были обнаружены в море.

ЕС КНДР
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