Португалия подписала с Украиной соглашение о безопасности и сотрудничестве

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Власти Португалии и Украины подписали соглашение о безопасности и сотрудничестве, передает во вторник португальская телерадиокомпания RTP.

По ее данным, соглашение было подписано в Лиссабоне в ходе встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьером Португалии Луишем Монтенегру. Его детали не приводятся.

Кроме того, Монтенегру заявил, что военная помощь Португалии в 2024 году Украине составит 126 млн евро. "Мы поддерживаем Украину в ее стремлении вступить в ЕС и в НАТО. Военная поддержка с нашей стороны составит 126 млн евро в 2024 году", - сказал он, его цитирует Diário de Notícias.

Зеленский в ходе визита в Португалию также встретился с президентом Марселу Ребелу ди Соузой.

Ранее на этой неделе соглашение о сотрудничестве в области безопасности подписали Зеленский и премьер Испании Педро Санчес. Согласно этому документу, Испания предоставит Украине военную помощь на сумму 1 млрд евро,