ЕС подписал с Украиной соглашение о гарантиях безопасности

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Евросоюз в четверг заключил с Украиной соглашение о совместных обязательствах в области безопасности.

Документ подписали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Шарль Мишель и президент Украины Владимир Зеленский. Мероприятие прошло "на полях" саммита ЕС в Брюсселе.

Перед заключением соглашения глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что документ предусматривает возможность использования доходов от замороженных российских активов для помощи Киеву.

"Это соглашение станет способом направления средств, которые поступают от российских замороженных активов. Хорошо, что мы сможем взять эти деньги и предоставить больше военной помощи Украине, украинским солдатам, а также направить их на развитие оборонной промышленности", - сказал он журналистам в Брюсселе.

На этой неделе Боррель уже говорил, что эти обязательства станут "ясным посланием России относительно нашей воли продолжать поддерживать Украину".

Ранее в июне на "полях" саммита G7 в Италии США подписали с Украиной соглашение в области безопасности. По данным американских СМИ, оно рассчитано на 10 лет.

Похожие соглашения с Киевом заключили, в частности, ФРГ, Франция, Исландия, Швеция, Португалия, Бельгия, Нидерланды, Дания.