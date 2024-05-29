Robinhood объявила buyback на $1 млрд

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Американская Robinhood Markets, оператор популярной платформы для торговли на фондовом рынке, анонсировал программу обратного выкупа акций на $1 млрд.

Программа не имеет конечного срока, но компания ожидает, что buyback продлится два-три года, начиная с третьего квартала 2024 года.

Ранее в этом месяце Robinhood опубликовала сильную отчетность за первый квартал.

Акции компании дорожают на 3,8% в ходе предварительных торгов в среду.