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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:17

Robinhood объявила buyback на $1 млрд

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Американская Robinhood Markets, оператор популярной платформы для торговли на фондовом рынке, анонсировал программу обратного выкупа акций на $1 млрд.

Программа не имеет конечного срока, но компания ожидает, что buyback продлится два-три года, начиная с третьего квартала 2024 года.

Ранее в этом месяце Robinhood опубликовала сильную отчетность за первый квартал.

Акции компании дорожают на 3,8% в ходе предварительных торгов в среду.

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