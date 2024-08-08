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Robinhood увеличила квартальную выручку на 40%, лучше прогнозов

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Американская Robinhood Markets, оператор популярной платформы для торговли на фондовом рынке и рынке криптовалют, во втором квартале 2024 года увеличила чистую прибыль и выручку сильнее ожиданий аналитиков благодаря росту торговой активности.

В апреле-июне чистая прибыль компании составила $188 млн, или 21 цент в расчете на акцию, по сравнению с $25 млн, или 3 центами на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Выручка поднялась на 40%, до $682 млн.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидали прибыль в размере 16 центов на акцию при выручке в $640 млн.

Выручка, собранная от проводимых на платформе транзакций, подскочила на 69% в годовом выражении - до $327 млн. В том числе в криптовалютном сегменте показатель взлетел в 2,6 раза, в сегменте акций - на 60%.

Число активных пользователей Robinhood за год увеличилось на 1 млн и составило 24,2 млн. Средняя выручка в расчете на пользователя повысилась на 35%, до $113.

С начала 2024 года капитализация Robinhood подскочила на треть, до $15,12 млрд, тогда как индекс Nasdaq прибавил около 8%.

Robinhood Robinhood Markets США
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