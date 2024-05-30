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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:58

КНДР запустила около 10 ракет малой дальности

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Северная Корея выпустила около десяти баллистических ракет малой дальности в Японское море в четверг, сообщает информационное агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных.

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи (JCS) заявил, что ракеты были выпущены из района Сунан в Пхеньяне в 06:14 (00:14 по Москве) в направлении Японского моря.

"Наши военные усилили мониторинг и бдительность в отношении дополнительных запусков, одновременно тесно обмениваясь информацией, касающейся северокорейских баллистических ракет, с властями США и Японии", - заявили в JCS.

Ранее сообщалось, что КНДР произвела запуск баллистической ракеты в четверг утром в сторону Японского моря. Тип и количество ракет не уточнялось.

В понедельник Северная Корея предприняла неудачную попытку запустить военный разведывательный спутник.

КНДР Пхеньян
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