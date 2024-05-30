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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:58

США и Япония осуждают запуск КНДР баллистических ракет

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - США осудили произведенный Северной Кореей в четверг утром запуск баллистических ракет малой дальности.

"Соединенные Штаты осуждают эти действия и призывают КНДР воздержаться от дальнейших незаконных и дестабилизирующих действий", - говорится в заявлении Индо-Тихоокеанского командования США, которое цитирует "Ренхап".

"Мы продолжаем следить за ситуацией. Обязательства США по защите Республики Корея и Японии остаются непоколебимыми", - отметили военные.

В свою очередь, представитель Госдепартамента США призвал Пхеньян воздержаться от провокационных действий и вернуться к дипломатии.

Тем временем премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что запуск Северной Кореей баллистических ракет нарушает резолюции Совета Безопасности ООН.

"Япония решительно осуждает эти действия. Мы уже подали протест", - цитирует его телеканал NHK.

Ранее сообщалось, что Северная Корея выпустила около десяти баллистических ракет малой дальности в Японское море в четверг.

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи (JCS) заявил, что ракеты были выпущены из района Сунан в Пхеньяне в 06:14 (00:14 по по Москве). Ракеты пролетели около 350 км, прежде чем упали в Японское море.

КНДР Корея Пхеньян США Фумио Кисида
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