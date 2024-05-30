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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:24

Google инвестирует $2 млрд в строительство дата-центра в Малайзии

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Google (входит в Alphabet Inc.) планирует инвестировать $2 млрд в создание центра обработки данных (ЦОД) в Малайзии, заявила президент и финансовый директор компании Рут Порат.

Это крупнейшая для компании инвестиция в стране, добавила Порат. Google работает на малайзийском рынке 13 лет.

Новый ЦОД будет обеспечивать работу цифровых сервисов Google, включая поисковик, карты и бизнес-приложения Google Workspace, а также предоставлять облачные услуги в регионе.

Инвестиции принесут экономике Малайзии свыше $3,2 млрд до 2030 года и поспособствуют созданию 26,5 тыс. новых рабочих мест.

Ранее в мае Microsoft Corp. анонсировала инвестиции в размере $2,2 млрд в развитие облачного бизнеса и ИИ-инфраструктуры в Малайзии.

Google Alphabet Inc Малайзия
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