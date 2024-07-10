Два венчурных фонда привлекли почти $6 млрд для инвестиций в ИИ

Фото: Justin Sullivan/Getty Images

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Американский венчурный фонд Flagship Pioneering, запустивший Moderna Inc., планирует создать еще ряд биотехнологических компаний, которые будут использовать искусственный интеллект в разработке лекарств, пишет Financial Times.

В рамках последнего инвестраунда Flagship привлек $3,6 млрд, включая $2,6 млрд для своего восьмого фонда, и наверняка привлечет в этом году дополнительные средства для последнего (общая цель для него - $3 млрд).

Инвестиции восьмого фонда будут сосредоточены на платформах, инновационно использующих ИИ для разработки лекарственных средств, заявил основатель Flagship Нубар Афеян. Средства из него будут вкладываться на протяжении ближайших трех лет.

В числе прочего Flagship прорабатывает такие идеи, как создание химических материалов для препаратов и автоматизация формирования научных гипотез с помощью ИИ.

Flagship создан в 2000 году, его портфель насчитывает 40 компаний. Структура не только финансирует биотехнологические стартапы, но также генерирует идеи для них и создает их с нуля до привлечения сторонних инвесторов.

Седьмой фонд Flagship завершил привлечение средств в июне 2021 года. Его размер составил рекордные $3,4 млрд.

Ранее в 2024 году венчурный фонд Arch Venture Partners, также сосредоточенный на биотехнологиях, начал инвестраунд на $3 млрд.

Фонд Index Ventures уже привлек от институциональных инвесторов $2,3 млрд для вложений в прорывные ИИ-технологии.

Из этой суммы $800 млн предназначены для инвестиций в стартапы на ранних стадиях развития, остальные средства - для более зрелых компаний.

По словам партнера Index Мартина Миньо, на ИИ приходится более половины последних инвестиций фонда.

Index изучил воздействие искусственного интеллекта на самые разные сферы, включая бухучет, молекулярные исследования и оптимизацию центров обработки данных. "ИИ - это волна, меняющая множество секторов экономики", - говорит Миньо.

Фонд основан в 1996 году. Его портфель включает вложения в Revolut, Discord и Figma. Также он на ранней стадии инвестировал в Mistral, ныне самый дорогой ИИ-стартап Европы (июньская оценка - $6 млрд), и канадского разработчика ИИ-моделей для предприятий Cohere. Еще одна его инвестиция - американский поставщик инфраструктуры для ИИ-моделей Scale AI, оцененный недавно в $14 млрд.