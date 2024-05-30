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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:24

Грузовик "Прогресс МС-27" стартовал к МКС с Байконура

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-27" стартовала с космодрома Байконур, следует из трансляции "Роскосмоса".

Пуск ракеты состоялся в 12:43 по московскому времени с 31-й площадки космодрома Байконур.

Полет корабля пройдет по двухсуточной схеме. Стыковка к модулю "Поиск" российского сегмента МКС запланирована на 1 июня в 14:47 по Москве. По данным "Роскосмоса", грузовик пробудет на орбите около 173 суток.

В материалах госкорпорации к запуску также отмечается, что в ходе полета "Прогресс МС-27" совершит 34 витка вокруг Земли, путь к станции продлится 50 часов 4 минуты.

Грузовик доставит на станцию более 2,5 т грузов, в том числе 1290 кг аппаратуры и оборудования для систем станции, укладок для научных экспериментов, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств для экипажа 71-й длительной экспедиции, 754 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды для космонавтов и 40 кг азота для пополнения атмосферы МКС.

Роскосмос Прогресс
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