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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:40

Космический грузовик "Прогресс МС-27" доставит на МКС более 2,5 тонн грузов

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-27", стартовавший в четверг с космодрома Байконур, в субботу должен пристыковаться к Международной космической станции (МКС).

Стыковка грузового корабля к модулю "Поиск" российского сегмента МКС запланирована на 14:47 по московскому времени. По данным "Роскосмоса", грузовик пробудет на орбите около 173 суток.

Причаливание планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов подмосковного Центра управления полетами ЦНИИмаш и российского экипажа МКС.

В материалах госкорпорации к запуску сообщалось, что в ходе полета "Прогресс МС-27" совершит 34 витка вокруг Земли, путь к станции продлится 50 часов 4 минуты.

Корабль был запущен 30 мая с космодрома Байконур ракетой-носителем "Союз-2.1а".

По данным "Роскосмоса", грузовик доставит на станцию более 2,5 т грузов, в том числе 1290 кг аппаратуры и оборудования для систем станции, укладок для научных экспериментов, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств для экипажа 71-й длительной экспедиции, 754 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды для космонавтов и 40 кг азота для пополнения атмосферы МКС.

На МКС работает экипаж 71-й длительной экспедиции - космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс и Трейси Дайсон.

Байконур МКС Роскосмос NASA
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