Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:24

Совет ЕС утвердил увеличение с 1 июля пошлин на импорт зерна из РФ и Белоруссии

Увеличение пошлин предусматривается "до такого уровня, что на практике импорт этих продуктов прекратят", говорится в пресс-релизе

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Совет ЕС в четверг принял постановление об увеличении таможенных пошлин на импорт российской и белорусской зерновой продукции в Евросоюз.

"Сегодня Совет принял постановление, целью которого является введение запретительных пошлин на зерновую продукцию, импортируемую из России и Белоруссии", - говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

Уточняется, что решение вступит в силу 1 июля.

"Постановление предусматривает увеличение пошлин на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки из России и Белоруссии до такого уровня, что на практике импорт этих продуктов прекратят", - подчеркивается в документе.

Меры также коснутся импорта гороха и гранул из свекловичного жома.

Отмечается, что у вышеперечисленной продукции также не будет доступа к тарифным квотам ЕС.

После саммита ЕС 21-22 марта председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о предложении ЕК увеличить пошлины на импорт в ЕС зерновой продукции из России и Белоруссии.

"Были достаточные причины для такого предложения. Это позволит избежать того, что российское зерно дестабилизирует европейские рынки", - сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции. Она сообщила, что речь пойдет о "пошлинах на зерновую продукцию, семена масличных культур и производные продукты из них".

По ее словам, "это положит конец доходам, получаемым Россией от этой продукции".

ЕС РФ Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В ЕС могут 30 мая утвердить увеличение пошлин на импорт зерна из РФ и Белоруссии

В ЕС могут 30 мая утвердить увеличение пошлин на импорт зерна из РФ и Белоруссии

Полиция взяла под усиленный контроль здание правительства Армении

Полиция взяла под усиленный контроль здание правительства Армении

Уолл-стрит закрылась в минусе на фоне роста доходности гособлигаций

Уолл-стрит закрылась в минусе на фоне роста доходности гособлигаций

Что случилось этой ночью: четверг, 30 мая

Военная операция на Украине

Байден близок к отмене запрета на использование ВСУ американского оружия на территории РФ

Байден близок к отмене запрета на использование ВСУ американского оружия на территории РФ
Обострение палестино-израильского конфликта

Дамаск заявляет об авиаударе Израиля по северу Сирии

В Beige Book отмечено продолжение сдержанного роста экономической активности в США

В Beige Book отмечено продолжение сдержанного роста экономической активности в США
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });