Совет ЕС утвердил увеличение с 1 июля пошлин на импорт зерна из РФ и Белоруссии

Увеличение пошлин предусматривается "до такого уровня, что на практике импорт этих продуктов прекратят", говорится в пресс-релизе

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Совет ЕС в четверг принял постановление об увеличении таможенных пошлин на импорт российской и белорусской зерновой продукции в Евросоюз.

"Сегодня Совет принял постановление, целью которого является введение запретительных пошлин на зерновую продукцию, импортируемую из России и Белоруссии", - говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

Уточняется, что решение вступит в силу 1 июля.

"Постановление предусматривает увеличение пошлин на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки из России и Белоруссии до такого уровня, что на практике импорт этих продуктов прекратят", - подчеркивается в документе.

Меры также коснутся импорта гороха и гранул из свекловичного жома.

Отмечается, что у вышеперечисленной продукции также не будет доступа к тарифным квотам ЕС.

После саммита ЕС 21-22 марта председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о предложении ЕК увеличить пошлины на импорт в ЕС зерновой продукции из России и Белоруссии.

"Были достаточные причины для такого предложения. Это позволит избежать того, что российское зерно дестабилизирует европейские рынки", - сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции. Она сообщила, что речь пойдет о "пошлинах на зерновую продукцию, семена масличных культур и производные продукты из них".

По ее словам, "это положит конец доходам, получаемым Россией от этой продукции".